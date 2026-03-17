«Челси» — «ПСЖ»: прогноз Романа Павлюченко на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов

«Челси» — «ПСЖ»: прогноз Романа Павлюченко на ответный матч плей-офф Лиги чемпионов
Комментарии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Челси» — «ПСЖ».

Ставка: ничья или победа «ПСЖ» в один мяч за 2.26.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Наверное, первый матч уже многое решил. «ПСЖ» создал очень серьёзный задел и выиграл 5:2. Конечно, теоретически «Челси» может забить три мяча, но, честно говоря, я в это слабо верю. Понятно, что «Челси» будет стараться отыграться, им нужно идти вперёд, однако при этом нужно понимать, что против них выступает команда с очень высоким классом игроков.

Если «Челси» с первых минут побежит в атаку большими силами, то «ПСЖ» этим как раз и будет пользоваться. У них есть исполнители, которые могут быстро выбегать в контратаки и решать эпизоды даже с полумоментов. Поэтому для «Челси» матч будет очень тяжёлым, потому что любая ошибка в атаке может сразу обернуться опасной контратакой. Плюс, я думаю, что у «ПСЖ» не будет никакого недонастроя. Всё-таки это стадия плей-офф Лиги чемпионов, и в таких встречах расслабляться нельзя. Даже при хорошем преимуществе команда должна играть внимательно и контролировать ситуацию на поле.

Поэтому, на мой взгляд, «ПСЖ» сейчас всё-таки сильнее «Челси». Не думаю, что будет много голов. Скорее, матч получится вязким и осторожным. Возможно, будет ничья, а может быть, и минимальная победа французов — например, 1:0. Но в любом случае я думаю, что «ПСЖ» спокойно удержит преимущество и пройдёт дальше», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

«Челси» — «ПСЖ». Матвей Сафонов не подведёт
