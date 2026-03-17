«Арсенал» — «Байер»: прогноз Романа Павлюченко на встречу Лиги чемпионов

Комментарии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Арсенал» — «Байер».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.89.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
17 марта 2026, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон, Англия
Не начался
Байер
Леверкузен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первый матч, конечно, никакой ясности этим командам не дал. Поэтому всё, по сути, будет решаться уже в Лондоне. «Байер» — хорошая и крепкая команда, организованная, умеет играть в футбол. Но это игры на вылет, до финала остаётся всего три шага, и такие матчи уже играются максимально внимательно и аккуратно.

Я думаю, «Арсенал» дома будет совсем другой командой, чем в той игре, которая была в Германии. В Лондоне они играют гораздо увереннее, плюс поддержка трибун всегда сильно помогает. К тому же «Арсенал» умеет играть такие матчи на результат, когда нужно не просто красиво сыграть, а именно добиться нужного счёта. «Байер», конечно, команда серьёзная. Немецкие клубы всегда дисциплинированные, умеют обороняться и при этом сами играют в футбол, не закрываются. В этом плане они чем-то похожи на лондонцев, потому что тоже любят атаковать и играть открыто.

Поэтому матч, думаю, получится интересным, с хорошим темпом и моментами у обеих команд. Но всё-таки для меня фаворит — «Арсенал». Дома они играют намного увереннее, и я думаю, что в Лондоне «Арсенал» всё-таки переиграет «Байер» минимум в два мяча и сделает ещё один шаг к финалу», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

