«Спортинг» — «Будё-Глимт»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги чемпионов в Португалии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Спортинг» — «Будё-Глимт».

Ставка: первый гол забьёт Луис Суарес за 4.30.

«Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Спортингом» и «Будё-Глимт» прошёл на прошлой неделе в Норвегии. Первый тайм долго был относительно равным, однако по истечении получаса хозяева получают право на 11-метровый, который реализуют и выходят вперед. Но ещё до перерыва норвежцы смогли забить ещё один, увеличив своё преимущество до двух мячей. Второй тайм получился менее событийным, однако в его середине «Будё-Глимт» в третий раз поражает ворота «Спортинга» и просто продолжает удивлять.

Разгромная победа норвежцев вкупе с предыдущими результатами делают их уже фаворитом пары. При этом «Будё-Глимт» давным-давно не играет официальные матчи, кроме как в Лиге чемпионов. «Спортинг» себе такого позволить не может, у него в самом разгаре борьба за титул в Португалии. В последнем туре лиссабонцы играли против «Браги» в гостях и потеряли очки. Но в минувшие выходные их встреча с «Тонделой» была перенесена.

0:3 в первом матче — почти всегда приговор, однако давайте поищем интригу. «Спортинг» играет на своём поле, и это может дать им дополнительную мотивацию. Плюс «Будё-Глимт» пусть и одержал уже пять побед подряд и все над статусными соперниками, но это всё ещё дебютант Лиги чемпионов. И ещё у лиссабонцев отличная атака, давайте от неё и оттолкнёмся», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».