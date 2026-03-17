«Динамо» Минск — «Авангард»: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск – «Авангард».
Ставка: победа «Динамо» и ТМ 5.5 за 4.00.
«Хозяевам на финише регулярки очень нужны победы. Лучше остаться вторыми на Западе. Да и уверенность в собственных силах перед матчами на вылет требуется. Так что команда Квартальнова сейчас действует на максимуме – что она и показала в воскресной встрече с «Локомотивом». Настрой, желание бороться и забивать – всё было на очень приличном уровне.
«Авангард», так же как и ярославская команда, сейчас решает долгосрочные задачи подготовки к плей-офф и не имеет никакой мотивации выкладываться изо всех сил. Вспомните недавние поражения «ястребов» в матчах с «Сибирью» и ХК «Сочи». Если омичи не включают полные обороты, обыгрывать на классе не получается даже соперников из нижней части таблицы. Вот и теперь два очка возьмёт тот, кому больше нужно. Победа «Динамо» с тоталом меньше пяти шайб», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».
