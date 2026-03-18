Названы шансы «Спартака» пройти «Динамо» в Кубке России после 2:5

18 марта в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России встретятся «Спартак» и московское «Динамо». Игра пройдёт на «Лукойл Арене».

Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск. Первый матч завершился победой бело-голубых со счётом 5:2.

Букмекеры считают фаворитом «Спартак». Сделать ставку на победу красно-белых предлагается с коэффициентом 1.93, в то время как победа «Динамо» оценивается коэффициентом 3.78. Ничейный исход можно найти в линии за 3.99.

При этом аналитики ждут результативный матч. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.51.

Проход «Динамо» оценён в 1.08 (89%), итоговый успех «Спартака» идёт за 9.00 (11%).