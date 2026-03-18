ЦСКА разгромно проиграл «Краснодару» в Кубке России. Зашёл коэффициент 50.0

В ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 «Краснодар» победил ЦСКА — 4:0. По сумме двух встреч чёрно-зелёные победили со счётом 5:3.

В середине первого тайма счёт открыл полузащитник хозяев Дуглас Аугусто. На 45+1-й минуте защитник ЦСКА Матеус Рейс получил красную карточку за удар Валентина Пальцева.

В начале второго тайма нападающий Жоау Батчи укрепил преимущество «Краснодара». На 58-й минуте форвард чёрно-зелёных Джон Кордоба довёл счёт до разгромного. На 64-й минуте защитник красно-синих Мойзес получил красную карточку. Через три минуты Батчи оформил дубль.

Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между «быками» и армейцами завершился победой ЦСКА со счётом 3:1. ЦСКА продолжит выступление в Пути регионов, «Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с победителем пары «Динамо» — «Спартак».

