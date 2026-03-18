ЦСКА разгромно проиграл «Краснодару» в Кубке России. Зашёл коэффициент 50.0
В ответном матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 «Краснодар» победил ЦСКА — 4:0. По сумме двух встреч чёрно-зелёные победили со счётом 5:3.

Материалы по теме
«Спартак» — «Динамо» Москва. Без права на осторожность
«Спартак» — «Динамо» Москва. Без права на осторожность

В середине первого тайма счёт открыл полузащитник хозяев Дуглас Аугусто. На 45+1-й минуте защитник ЦСКА Матеус Рейс получил красную карточку за удар Валентина Пальцева.

В начале второго тайма нападающий Жоау Батчи укрепил преимущество «Краснодара». На 58-й минуте форвард чёрно-зелёных Джон Кордоба довёл счёт до разгромного. На 64-й минуте защитник красно-синих Мойзес получил красную карточку. Через три минуты Батчи оформил дубль.

Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между «быками» и армейцами завершился победой ЦСКА со счётом 3:1. ЦСКА продолжит выступление в Пути регионов, «Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с победителем пары «Динамо» — «Спартак».

Ставки на победу «Краснодара» принимались с коэффициентом 1.80: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1800 рублей. Успех ЦСКА оценивался в 4.20, ничья — в 4.00.

На тотал больше 2.5 гола давали 2.10, на победу «Краснодара» всухую — 4.10. Точный счёт 4:0 в пользу хозяев оценивался в 50.0.

Материалы по теме
«Тоттенхэм» — «Атлетико». Оторви и выбрось
«Тоттенхэм» — «Атлетико». Оторви и выбрось
