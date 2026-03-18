«Спартак» — «Динамо» Москва: прогноз Константина Генича на матч Кубка России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» Москва.

Ставка: ТБ 1.5 в первом тайме за 2.18.

«В Москве на «Лукойл Арене» пройдёт ответная игра между «Спартаком» и московским «Динамо». Все прекрасно помним, что было в первой игре на «ВТБ Арене», и там затмение какое-то с красно-белыми произошло во втором тайме. И «Спартак» умудрился пропустить в течение 10 минут три мяча и в итоге предопределил, кто дальше пройдёт в Пути РПЛ в этой паре.

«Спартак» по игре точно не уступал «Динамо», в каких-то моментах даже превосходил. И после того как счёт сравнял, было два прекрасных момента. Но что может помочь «Спартаку» — это эмоции. Эмоции болельщиков, эмоции стадиона, эмоции арены. Для «Спартака» чрезвычайно важно вкатиться по эмоциям правильно в эту игру, по куражу. Вот то, что «Спартак» уступил в дебюте матча «Динамо» в первой встрече, вот здесь должно как будто бы бумерангом и такой компенсацией «Спартаку» прилететь уже в ответной игре. «Спартаку» надо с первых же минут лететь, давить, прижимать. «Динамо» будет играть на результат.

Я не знаю, что должно произойти, чтобы команда Гусева, имея гандикап в три мяча, в итоге уступила, или хотя бы «Спартак» выиграл в три мяча и потом всё перевёл в серию пенальти. В общем, я веду к тому, что от матча «Спартак» — «Динамо», конечно же, надо ждать голы, надо ждать результативный футбол. Я думаю, что если начнут без раскачки, если начнут на эмоциях и на кураже, то в первом тайме уже два мяча как минимум мы с вами увидеть должны. Мой прогноз — 1-й тайм больше полутора за 2.18», — приводит слова Генича «РБ Спорт».