«Реал» снова победил «Ман Сити» в Лиге чемпионов. Сыграл коэффициент 19.0

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 «Манчестер Сити» (Англия) снова проиграл мадридскому «Реалу» (Испания). После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу гостей.

На 21-й минуте капитан хозяев Бернарду Силва сыграл рукой в своей штрафной площади и получил красную карточку. На 22-й минуте Винисиус Жуниор реализовал пенальти и вывел гостей вперёд. На 42-й минуте Эрлинг Холанд забил ответный мяч «горожан». На 90+3-й минуте Винисиус оформил дубль.

В первой игре «Реал» победил 3:0. Мадридцы пробились в четвертьфинал, «горожане» покинули турнир.

Ставки на победу «Реала» принимались с коэффициентом 5.24: выигрыш с 1000 рублей составил бы 5240 рублей. Успех «Сити» оценивался в 1.50, ничья — в 5.75.

На «обе забьют» давали 1.58, на тотал больше 2.5 гола — 1.47. Точный счёт 2:1 в пользу «Реала» шёл за 19.0.