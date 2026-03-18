«Спартак» — «Динамо» М: прогноз Владислава Радимова на игру Кубка России 18 марта

Известный в прошлом футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России, в котором сыграют «Спартак» и «Динамо» Москва. Встреча пройдёт 18 марта и начнётся в 20:45 мск.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.60.

«Этим двум командам нечего делать, кроме как играть в атаку, как и показал первый матч. Поэтому в этой игре точно будет тотал больше 2.5 гола.

И второй вариант — ставка на угловые, они здесь просто нарисованы. Потому что одной команде надо отыгрываться, а другая тоже много атакует через фланги. Берём тотал угловых больше 10.5», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».