«Спартак» — «Динамо» Москва: прогноз Александра Мостового на игру Кубка России

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» Москва.

«Как я уже говорил, ничего не предвещало крупного разгрома в первом матче. Ушли на перерыв при счёте 1:1, и по игре всё выглядело достаточно ровно. Поэтому такой итог, конечно, стал неожиданным. Кстати, до матча я вообще не знал, что на этой стадии никто не вылетает. Поэтому результат 5:2 вроде бы и крупный, три мяча разницы, но в плане турнирной ситуации ничего страшного нет, потому что оба клуба продолжат борьбу за трофей, а просто кто-то опустится в Путь регионов.

Поэтому я думаю, что и «Спартак», и «Динамо» могут подойти к следующей игре не в оптимальных составах. Где-то будет ротация, где-то дадут шанс запасным футболистам, потому что график плотный и силы нужно распределять. Плюс «Спартаку» важно психологически прийти в себя после нескольких поражений, потому что давление сейчас будет серьёзное.

При этом, если смотреть по игре, нельзя сказать, что «Спартак» где-то сильно уступал. Такое часто бывает: по моментам игра равная, а по счёту всё выглядит совсем иначе. Поэтому думаю, что красно-белые постараются реабилитироваться. И, возможно, дома смогут выиграть. Я бы сказал, что счёт 2:1 — такой рабочий вариант. Считаю, что «Спартак» может взять эту игру, потому что мотивация будет высокая и нужно исправляться, но дальше, конечно, пройдёт «Динамо», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».