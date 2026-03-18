«Спартак» — «Динамо» Москва: прогноз Романа Павлюченко на матч Пути РПЛ Кубка России

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» Москва.

«Конечно, «Спартаку» будет тяжело, так как им нужно забивать три мяча. Теоретически это возможно, такие ситуации в футболе бывали, тем более красно-белые играют дома. Понятно, что они с первых минут понесутся вперёд, будут атаковать и много прессинговать, потому что болельщики погонят, другого выхода просто нет. Но при этом «Динамо» в последнем матче выглядело очень хорошо и в обороне, и в атаке. Полагаю, «Динамо» будет играть вторым номером, отойдёт в оборону и станет ловить «Спартак» на быстрых контратаках.

Мне кажется, «Спартак» всё-таки может выиграть этот матч за счёт давления, домашнего поля и эмоций. Но не думаю, что это будет крупная победа, скорее 1:0 или 2:1. При этом нужно понимать, что в первом матче «Спартак» выглядел очень слабо. Да, первый тайм был более или менее равный, но потом «Динамо» просто добавило и спокойно забило ещё несколько мячей, на этом всё и закончилось.

Поэтому отыграть такой счёт сейчас будет крайне тяжело, особенно с учётом психологического состояния команды. Да, в футболе бывают камбэки, шанс у «Спартака» есть, но в том состоянии, в котором команда сейчас находится, пройти дальше будет очень сложно. Думаю, «Спартак» победит в этом матче, но дальше всё равно пройдёт «Динамо», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».