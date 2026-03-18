«Зенит» — «Динамо» Мх: прогноз Семёна Зигаева на игру Пути регионов Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Зенит» — «Динамо» Мх.

Ставка: победа «Зенита» и его тотал больше 1.5 за 1.75.

«Зенит» провёл великолепно групповой этап Кубка России, соперниками петербуржцев были «Оренбург», «Рубин» и «Ахмат». Команда Сергея Семака катком прошла осеннюю часть и впервые в истории турнира после его переформатирования набрала 18 очков, одержав победы во всех матчах. В первом раунде плей-офф «Зенит» встречался с московским «Динамо», проиграл дома 1:3, а в столице победил 1:0 и вылетел в нижнюю сетку турнира. Там петербуржцы встретились с «Балтикой» в Калининграде. Матч получился непростым, и его судьбу решил единственный гол Соболева, выведший «Зенит» в следующий раунд.

Махачкалинское «Динамо» играло на групповом этапе в квартете со «Спартаком», «Ростовом» и «Пари НН». После пяти туров команда из Дагестана одержала пять побед и возглавляла таблицу, но домашнее поражение в заключительный игровой день москвичам отправило её на вторую строчку. В плей-офф Пути РПЛ динамовцы встречались с армейцами и победили в первом домашнем матче. Ответная игра прошла в Москве, и там «Динамо» вышло вперёд, но армейцы смогли сравнять, а затем выйти вперёд и одержать итоговую победу в серии пенальти. Вылетев в Путь регионов, махачкалинцы отправились в Ростов-на-Дону, забили дважды в первом тайме и вышли в следующий раунд.

Матч состоится в Санкт-Петербурге, и «Зенит» — явный фаворит в этой паре. Последний раз команды в городе на Неве играли в августе прошлого года, и тогда петербуржцы без особых проблем разгромили своего соперника 4:0. Вот и на сей раз я жду примерно такого результата, да и «Динамо» теперь возглавляет Вадим Евсеев, чьи команды никогда не забивали в Санкт-Петербурге, а попыток было целых пять», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».