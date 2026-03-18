Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Барселона» — «Ньюкасл»: прогноз Александра Мостового на матч Лиги чемпионов

Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Барселона» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Барселоны» за 1.61.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 20:45 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Думаю, матч будет интересный. «Барселона» ранее плохо сыграла с «Ньюкаслом», честно говоря, это была одна из самых неудачных встреч за последнее время. Было видно, что команда чувствует себя неуютно, много ошибок, нет той лёгкости, к которой привыкли. В принципе, это и предполагалось заранее. И по ходу матча «блауграна», считаю, унесла ноги, особенно в концовке, где просто дожала соперника.

Но сейчас матч пройдёт дома при своих болельщиках, а это, конечно, совсем другая история. Команда понимает, что нужно показывать другой уровень игры, более уверенный и качественный. Плюс дали отдохнуть ключевым игрокам, Араухо и Ямаль, например, получили паузу, Гави получил игровое время, это тоже важный момент перед такой игрой.

Поэтому я полагаю, здесь уже всё должно быть в пользу «Барселоны». Дома они обязаны выглядеть сильнее и контролировать ход матча. Думаю, результат будет за ними, потому что класс и глубина состава должны сказаться. К тому же поддержка трибун всегда даёт дополнительный импульс, в таких матчах это может сыграть свою роль. Важно только реализовать свои моменты и не допускать тех ошибок, которые были в предыдущей игре», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android