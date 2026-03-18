«Барселона» — «Ньюкасл»: прогноз Михаила Моссаковского на матч плей-офф Лиги чемпионов

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Барселона» — «Ньюкасл».

Ставка: победа «Ньюкасла» по офсайдам с форой (-2.5) за 1.75.

«Да, по счёту в этом противостоянии интригу ещё можно попытаться найти. Но, на мой взгляд, «Барселона» провела первый матч с большим запасом. И в целом это команды разной весовой категории. Несмотря на недавние победы «Ньюкасла» над «Челси» и «Манчестер Юнайтед», на дистанции соперничать с «Барселоной» ему сейчас крайне тяжело. Каталонцы будут контролировать ход игры, владение мячом и темп, а из этого уже вытекают и дополнительные показатели.

Можно было бы посмотреть в сторону низа по фолам. Тем более матч обслуживает низовой арбитр, и в целом сценарий встречи не предполагает большого количества жёсткой борьбы. Но линия уже сильно занижена, поэтому лезть туда не очень хочется. По жёлтым карточкам тоже есть мысли, но в ответных матчах плей-офф Лиги чемпионов заходить в низ — всегда рискованная история. Поэтому я бы здесь не стал выбирать такие варианты как основные.

А вот что действительно бросается в глаза — это офсайды. Это классика для «Барселоны». В первом матче «Ньюкасл» очень часто попадал в положение вне игры — счёт по офсайдам был 6:1. И здесь картина может повториться. При таком стиле игры и при необходимости «Ньюкасла» идти вперёд именно гости могут снова набирать офсайды. Поэтому логично рассмотреть минусовую фору на «Ньюкасл» по офсайдам. Мне кажется, это самый интересный вариант на этот матч», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».