«Ливерпуль» — «Галатасарай»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов в Англии

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Ливерпуль» — «Галатасарай».

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1.5) за 1.84.

«Я думаю, что в этой игре фаворит — конечно же, «Ливерпуль», даже несмотря на поражение 0:1 в Турции. Нужно понимать, что «Галатасарай» дома при своих болельщиках и на выезде на «Энфилде» — это две разные истории. Я предполагаю, что «Галатасарай» приедет с мыслью о том, что у них есть минимальное преимущество, и, скорее всего, выберут более оборонительную схему. Играть открыто против «Ливерпуля» на «Энфилде» — это очень рискованно.

Да, у «Галатасарая» хорошие футболисты, команда умеет атаковать и в своём чемпионате играет первым номером, создаёт моменты. Но здесь совсем другой уровень и условия. «Ливерпуль» с первых минут начнёт прессинговать, будет много атаковать, создавать давление по всему полю, трибуны будут гнать команду вперёд, и сопернику будет очень тяжело выдержать такой темп.

«Ливерпуль» — опытная команда Лиги чемпионов, которая умеет играть такие матчи на результат. Они понимают, что нужно отыгрываться, и будут действовать максимально агрессивно. Думаю, что они смогут победить с разницей как минимум в два мяча. Счёт по итогу может быть 2:0 или 3:1. Мне кажется, что дома «Ливерпуль» должен переворачивать это противостояние и проходить дальше», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».