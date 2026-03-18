«Тоттенхэм» — «Атлетико»: прогноз Михаила Моссаковского на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Атлетико».

Ставка: ТМ 2.5 офсайда за 1.95.

«Матч, в котором, честно говоря, шансов на камбэк не вижу. «Тоттенхэм» сейчас не в том состоянии, а «Атлетико» — не та команда, которая развалится с проблемным соперником. Поэтому здесь не жду ни большой интриги, ни равного противостояния. Да, у мадридцев не будет Барриоса и Облака, но это несопоставимо с теми кадровыми проблемами, которые есть у команды Игора Тудора. Огромное количество травмированных, плюс дисквалификация Ришарлисона. Главное — у «Тоттенхэма» сейчас серьёзные игровые и психологические сложности.

Что здесь можно рассмотреть? На первый взгляд, «низовые» варианты — по голам и по ударам в створ. Но есть более интересная тенденция. «Тоттенхэм» — одна из самых «низовых» команд по офсайдам. И «Атлетико» — точно не тот соперник, с которым стоит ждать большого количества положений вне игры. С учётом статуса матча и сценария, при котором мадридцы будут контролировать ход встречи и не раскрываться, игра вполне может получиться сдержанной.

Поэтому основной вариант здесь — «низ» по офсайдам. Плюс, в целом, логично ожидать достаточно закрытую игру и по другим показателям, потому что «Атлетико» умеет сушить такие матчи и играть по счёту. Если выбирать один вариант, именно офсайды выглядят наиболее обоснованным решением», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».