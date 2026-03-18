«Бавария» — «Аталанта»: прогноз Анатолия Катрича на матч Лиги чемпионов в Мюнхене

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Бавария» — «Аталанта».

Ставка: победа «Баварии» за 1.36.

«Мюнхенцы в невероятной форме: имея комфортный отрыв в чемпионате Германии, они могут сконцентрироваться на еврокубках. В активе «Баварии» восемь побед в девяти матчах Лиги чемпионов с разницей мячей 28:9. В первой же игре немецкая машина устроила итальянцам разнос, и вряд ли сейчас что-то изменится.

«Аталанта» уже пять матчей без побед. После катастрофического поражения в домашнем матче им просто не хватит сил и морального духа, чтобы сдержать мюнхенцев, несмотря на ожидаемую ротацию от Компани. Жду уверенную победу хозяев», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».