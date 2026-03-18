«Бавария» — «Аталанта»: прогноз Анатолия Катрича на матч Лиги чемпионов в Мюнхене
Поделиться
Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Бавария» — «Аталанта».
Ставка: победа «Баварии» за 1.36.
Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
18 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Аталанта
Бергамо, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Мюнхенцы в невероятной форме: имея комфортный отрыв в чемпионате Германии, они могут сконцентрироваться на еврокубках. В активе «Баварии» восемь побед в девяти матчах Лиги чемпионов с разницей мячей 28:9. В первой же игре немецкая машина устроила итальянцам разнос, и вряд ли сейчас что-то изменится.
«Аталанта» уже пять матчей без побед. После катастрофического поражения в домашнем матче им просто не хватит сил и морального духа, чтобы сдержать мюнхенцев, несмотря на ожидаемую ротацию от Компани. Жду уверенную победу хозяев», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».
Комментарии
- 18 марта 2026
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:47
-
09:44
-
06:29
- 17 марта 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:03
-
11:30
-
11:00
-
10:21
-
10:00
-
09:20
-
08:19
-
07:34
-
06:26
- 16 марта 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00