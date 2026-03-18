«Трактор» — «Металлург»: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» – «Металлург».

Ставка: победа «Трактора» за 1.55.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Отличный шанс выиграть, поставив на результативную победу «Трактора». Челябинцам очень нужны два очка. В таком случае они гарантированно выходят в плей-офф на «Ак Барс», получая реальную возможность рассчитывать на второй раунд. Падать на седьмое место и получать в соперники «Авангард» команде Корешкова очень не хочется. Поэтому она проведёт этот матч на максимуме.

А «Магнитка» ещё до игры сильно облегчила сопернику задачу о победе в областном дерби. Главный тренер «Металлурга» повёз на выезд экспериментальный состав. В нём всего четверо хоккеистов основы, остальные – молодёжь из ВХЛ и МХЛ. Понятно, что перспективные ребята будут стараться и бороться, но вероятность сенсационного успеха очень низка. Учитывая недостаток опыта у гостей, ставим на весёлый хоккей – минимум 6-7 заброшенных шайб. И уверенная победа «Трактора», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

