«Трактор» — «Металлург»: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Трактор» – «Металлург».
Ставка: победа «Трактора» за 1.55.
«Отличный шанс выиграть, поставив на результативную победу «Трактора». Челябинцам очень нужны два очка. В таком случае они гарантированно выходят в плей-офф на «Ак Барс», получая реальную возможность рассчитывать на второй раунд. Падать на седьмое место и получать в соперники «Авангард» команде Корешкова очень не хочется. Поэтому она проведёт этот матч на максимуме.
А «Магнитка» ещё до игры сильно облегчила сопернику задачу о победе в областном дерби. Главный тренер «Металлурга» повёз на выезд экспериментальный состав. В нём всего четверо хоккеистов основы, остальные – молодёжь из ВХЛ и МХЛ. Понятно, что перспективные ребята будут стараться и бороться, но вероятность сенсационного успеха очень низка. Учитывая недостаток опыта у гостей, ставим на весёлый хоккей – минимум 6-7 заброшенных шайб. И уверенная победа «Трактора», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».
- 18 марта 2026
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:47
-
09:44
-
06:29
- 17 марта 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:03
-
11:30
-
11:00
-
10:21
-
10:00
-
09:20
-
08:19
-
07:34
-
06:26
- 16 марта 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00