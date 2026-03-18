«Спартак» — ЦСКА: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ в Москве

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА.

«У «Спартака» все шансы убежать с восьмого места на Западе и избежать встречи с «Локомотивом» в первом раунде плей-офф. Судьба красно-белых в их руках, что, наверное, хорошо. Плохо то, что для гарантированного выхода на седьмое место надо «всего лишь» выиграть два оставшихся матча регулярки. В том числе и дерби с ЦСКА.

Вот только никаких подарков принципиальному сопернику красно-синие делать не будут. Специфика армейского клуба такова, что чем ближе плей-офф, тем строже с игроков спрашивает тренер, а с тренера вышестоящее руководство. Заканчивать регулярку серией поражений никому не хочется. В понедельник в Новосибирске ЦСКА владел заметным игровым преимуществом, но уступил 2:3. Теперь красно-синие будут отыгрываться на спартаковцах. По мастерству, обученности, сбалансированности команда Никитина гораздо сильнее соперника. Не зря она выиграла у «Спартака» три дерби подряд. Теперь ЦСКА должен брать и четвёртое с тоталом меньше пяти шайб. Но при этом в основное время», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».