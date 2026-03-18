Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Спартак» — ЦСКА: ставка Владимира Крикунова на матч КХЛ в Москве

Комментарии

Известный тренер Владимир Крикунов дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТМ 5.5 за 3.50.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 марта 2026, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У «Спартака» все шансы убежать с восьмого места на Западе и избежать встречи с «Локомотивом» в первом раунде плей-офф. Судьба красно-белых в их руках, что, наверное, хорошо. Плохо то, что для гарантированного выхода на седьмое место надо «всего лишь» выиграть два оставшихся матча регулярки. В том числе и дерби с ЦСКА.

Вот только никаких подарков принципиальному сопернику красно-синие делать не будут. Специфика армейского клуба такова, что чем ближе плей-офф, тем строже с игроков спрашивает тренер, а с тренера вышестоящее руководство. Заканчивать регулярку серией поражений никому не хочется. В понедельник в Новосибирске ЦСКА владел заметным игровым преимуществом, но уступил 2:3. Теперь красно-синие будут отыгрываться на спартаковцах. По мастерству, обученности, сбалансированности команда Никитина гораздо сильнее соперника. Не зря она выиграла у «Спартака» три дерби подряд. Теперь ЦСКА должен брать и четвёртое с тоталом меньше пяти шайб. Но при этом в основное время», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android