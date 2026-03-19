Названы шансы «Крыльев Советов» выбить «Локомотив» из Кубка России

19 марта в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России встретятся «Крылья Советов» и «Локомотив». Игра пройдёт на «Солидарность Самара Арене» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск. Встречу обслужит бригада Владимира Москалёва.

Букмекеры считают фаворитом «Локомотив». Сделать ставку на победу «Крыльев Советов» предлагается с коэффициентом 4.17, в то время как победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 1.92. Ничейный исход можно найти в линии за 3.66.

При этом аналитики ждут довольно открытый матч по голам. Тотал больше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

Проход «Крыльев Советов» доступен за 2.70 (35%), успех «Локомотива» идёт за 1.52 (65%).