«Рома» — «Болонья»: назван фаворит матча Лиги Европы

19 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Рома» — «Болонья». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

В первой игре соперники не выявили победителя — 1:1.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 1.78.

Победа «Болоньи» оценивается коэффициентом 4.83. Ничейный исход можно найти в линии за 3.73.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96.