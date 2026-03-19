«Астон Вилла» — «Лилль»: прогноз на матч Лиги Европы

19 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Астон Вилла» — «Лилль». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

В первом матче английский клуб добился победы — 1:0.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Астон Виллы» предлагается с коэффициентом 1.67. Победа «Лилля» оценивается коэффициентом 4.93. Ничейный исход можно найти в линии за 4.22.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.96.