«Спартак» победил «Динамо» в Кубке России. Сыграл коэффициент 6.50

В ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026 московский «Спартак» победил «Динамо» на стадионе «Лукойл Арена» в Москве — 1:0.

На 58-й минуте защитник Кристофер Ву после углового вывел «Спартак» вперёд, но развить успех хозяева не смогли.

Первый матч между командами завершился разгромной победой московского «Динамо» (5:2). Бело-голубые вышли в финал Пути РПЛ, где встретятся с «Краснодаром». «Спартак» продолжит выступления в Пути регионов.

Победа «Спартака» оценивалась в 1.93: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1930 рублей. Успех «Динамо» шёл за 3.78, ничья — за 3.99.

На тотал меньше 2.5 гола давали 2.35, на победу «Спартака» всухую — 4.20, на точный счёт 1:0 — 6.50.