«Барселона» забила семь голов «Ньюкаслу». Зашёл коэффициент 100.0

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026 «Барселона» (Испания) разгромила «Ньюкасл» (Англия) — 7:2.

Счёт в матче открыл нападающий каталонцев Рафинья на шестой минуте. Форвард гостей Энтони Эланга сравнял счёт на 15-й минуте. Марк Берналь вывел каталонцев вперёд на 18-й минуте. Защитник «Барселоны» Рональд Араухо заменил партнёра Эрика Гарсию на 22-й минуте. Эланга оформил дубль на 28-й минуте. Ламин Ямаль сделал счёт 3:2, реализовав пенальти на 45+7-й минуте.

Во втором тайме полузащитник Фермин Лопес забил четвёртый гол хозяев поля на 52-й минуте. Форвард «Барселоны» Роберт Левандовски сделал счёт разгромным на 56-й минуте. Поляк оформил дубль на 61-й минуте. Рафинья забил седьмой гол сине-гранатовых на 72-й минуте. Голкипер «Барселоны» Жоан Гарсия был заменён из-за травмы на 82-й минуте. Вместо него на поле вышел Войцех Щенсны.

В первом матче команды сыграли вничью со счётом 1:1. Таким образом, «Барселона» победила с общим счётом 8:3 и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

