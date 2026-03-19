«Ливерпуль» разгромил «Галатасарай» в Лиге чемпионов. Сыграл коэффициент 15.0

«Ливерпуль» разгромил «Галатасарай» в Лиге чемпионов. Сыграл коэффициент 15.0
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 «Ливерпуль» разгромил «Галатасарай» со счётом 4:0, пробившись в четвертьфинал. Игра проходила на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

«Ливерпуль» с двух ног влетел в 1/4 финала ЛЧ! Салах побыл и лузером, и героем. Видео
«Ливерпуль» с двух ног влетел в 1/4 финала ЛЧ! Салах побыл и лузером, и героем. Видео

Счёт открыл хавбек «Ливерпуля» Доминик Собослаи на 25-й минуте. Полузащитник «Ливерпуля» Мохамед Салах не реализовал пенальти на 45+4-й минуте. Нападающий «Ливерпуля» Уго Экитике удвоил преимущество хозяев на 51-й минуте. Райан Гравенберх забил третий мяч в ворота «Галатасарая» на 53-й минуте. Салах забил четвёртый мяч в ворота турецкой команды на 62-й минуте встречи.

В первом матче турецкая команда победила со счётом 1:0.

Ставки на победу «Ливерпуля» принимались с коэффициентом 1.30: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1300 рублей. Успех «Галатасарая» оценивался в 9.20, ничья — 6.42.

На тотал больше 2.5 гола давали 1.34, на победу «Ливерпуля» всухую — 2.20. Точный счёт 4:0 в пользу хозяев шёл за 15.0.

