«Крылья Советов» — «Локомотив»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Кубка России

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 1.93.

«У «Локомотива» перед паузой на матчи сборных остались только игры с командами из Самарской области. Чуть позже будет матч с «Акроном» дома в Москве, а сейчас — выезд к «Крыльям Советов». Думаю, что отношение к Кубку на данном этапе у Михаила Галактионова и Магомеда Адиева будет разным.

У Адиева ситуация тяжёлая. Да, были две победы в Самаре после рестарта, но при этом была и катастрофическая игра с московским «Динамо», и болезненное поражение от прямого конкурента в борьбе за выживание — «Нижнего Новгорода». Сейчас «Крылья Советов» находятся в зоне переходных матчей, и в такой ситуации логично сосредоточиться на чемпионате. Поэтому есть ощущение, что Кубок для самарской команды не является приоритетом.

А вот для «Локомотива» ситуация иная. Команда ещё теоретически может цепляться за чемпионскую гонку, но при этом потеряла очки в последних двух матчах РПЛ. И в такой ситуации Кубок становится хорошей возможностью побороться за трофей. Тем более дальше по сетке при успешном результате возможна игра с ЦСКА, который сейчас выглядит вполне проходимым соперником.

Именно разница в приоритетах, на мой взгляд, здесь может сыграть ключевую роль. Для «Локомотива» этот матч важен с турнирной точки зрения, а для «Крыльев Советов» — скорее дополнительная нагрузка на фоне сложной ситуации в чемпионате. Не исключаю, что хозяева прибегнут к ротации и будут держать в уме ближайший матч РПЛ. В такой ситуации наиболее вероятным исходом выглядит победа «Локомотива» в основное время», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».