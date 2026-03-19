«Крылья Советов» — «Локомотив»: прогноз Анатолия Синяева на матч Кубка России в Самаре

Известный в прошлом арбитр Анатолий Синяев дал прогноз на матч «Крылья Советов» — «Локомотив».

Ставка: ТБ 13.5 фола в первом тайме за 1.95.

«Чем похожи «Крылья Советов» и «Локомотив»? Тем, что обе команды проиграли 0:3 в последнем туре чемпионата. Но это не всё. Похожи они стилем игры при потере мяча. Контрпрессинг, который лучше выходит у «Локо» — больше быстрых возвратов. Но и Самара при потере мяча стремится вернуть его как можно быстрее, хотя с «Локомотивом» такое лучше не практиковать. Открываются зоны, в которые могут убегать быстрые и техничные фланги в виде Бакаева, подключающегося по всей ширине поля Батракова, а также Руденко. Этот стиль буквально рассчитан на пан или пропал. Либо ты возвращаешь мяч, и тогда соперник вынужден часто фолить, либо ты открываешь зоны и фолишь сам. Собственно, так и произошло в Казани, когда Ненахова за тайм усадили на две жёлтые карточки, если Пруцев или Карпукас не успевали сфолить в центре поля.

Не думаю, что этот матч проходной для команд. Подопечные Адиева далеко не в лучшей форме. После стабильных сезонов Осинькина команда потеряла позиции и идёт вниз, но точно хочет остаться в РПЛ. А для «Локомотива» Кубок — стандартная история, для Галактионова — возможность наконец за много лет в Черкизове выиграть трофей. Поэтому мне кажется, что команды не будут играть спустя рукава, тем более после таких провалов накануне. Красно-зелёные в первом тайме в Казани сфолили 10 раз — 10 против них. «Крылья Советов» совершили восемь фолов в Нижнем Новгороде, против них — пять. Примерно такой же картины ожидаю и в этой игре.

Да и Москалёв. Судья ФИФА, один из главных топов российского судейства внезапно потерял место в назначениях. Пять игр за две трети сезона — крайне небольшая статистика. С конца сентября по начало марта Владимир вообще не появлялся на поле. Ясное дело, форма в судействе набирается только через игры. Когда матчей нет, арбитр чаще свистит всё подряд, особенно в начале встреч, чтобы не упустить нити и почувствовать, как его воспринимают команды. Карточками сразу он обычно не разбрасывается, а вот подсвистеть лишнего может. Единственный матч Москалёва в этом году — «Ростов» против махачкалинского «Динамо» в Кубке. 14 фолов в первом тайме. И в среднем 30 за игру в сезоне. В среднем 14 фолов в первом тайме в сезоне. Я бы пробовал именно такой вариант ставки», — приводит слова Синяева «Ставка ТВ».