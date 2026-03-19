Эксперты назвали фаворита Лиги чемпионов перед четвертьфиналами

Стали известны все восемь участников 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА. Букмекеры обновили коэффициенты на победителя турнира.

Фаворитом аналитики по-прежнему считают «Арсенал». На лондонский клуб можно сделать ставку с котировкой 3.40. Команда Микеля Артеты в четвертьфинале сыграет с португальским «Спортингом» (коэффициент на чемпионство 50.00).

На мюнхенскую «Баварию» можно сделать ставку за 4.50. Немецкий клуб в следующем раунде встретится с мадридским «Реалом» (9.00).

Поставить на «Барселону» можно с коэффициентом 6.00. Каталонцы в четвертьфинале сыграют с «Атлетико» (20.00), который недавно выбил их из Кубка Испании.

Шансы действующего чемпиона — «ПСЖ» — оценили в 6.50. Соперник парижан по следующему раунду — «Ливерпуль» (10.00).

Первые матчи 1/4 финала состоятся во вторник, 7 апреля.