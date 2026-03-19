«Лион» — «Сельта»: прогноз Семёна Зигаева на матч Лиги Европы

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Лион» — «Сельта».

Ставка: победа «Лиона» за 2.10.

«Первый матч 1/8 финала Лиги Европы между французским «Лионом» и испанской «Сельтой» состоялся на прошлой неделе в Виго. Первый тайм прошёл с преимуществом гостей, но одна из немногочисленных атак хозяев завершилась голом Хави Руэды. После перерыва прошло всего 10 минут, и основной нападающий «Сельты» Борха Иглесиас получил вторую жёлтую карточку и был удалён. «Лион» быстро воспользоваться численным преимуществом не смог, но за несколько минут до конца Эндрик забил — 1:1.

В минувшие выходные «Сельта» в чемпионате Испании играла против «Бетиса» в гостях и уже в начале встречи открыла счёт. После перерыва так же быстро хозяева счёт сравняли. Больше ярких событий не было, матч так и завершился вничью 1:1. «Лион» в Лиге 1 играл против «Гавра» в гостях, забитых мячей болельщики не увидели, а из важных моментов — удаление у хозяев, которое так и не помогло лионцам.

Французский клуб — один из фаворитов Лиги Европы, давайте не забывать, что они стали победителем группового этапа. Испанцы групповой этап прошли неровно и в последних матчах явно на спаде. «Лион» и сам плох в последних матчах, французы не могут победить уже в шести последних играх подряд, но они дома и должны забирать путёвку в следующий раунд», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».