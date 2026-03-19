«Лион» — «Сельта»: прогноз Михаила Моссаковского на игру 1/8 финала Лиги Европы

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Лион» — «Сельта».

Ставка: ТБ 2.5 ЖК во втором тайме за 1.78.

«Первая игра получилась достаточно эмоциональной и поначалу складывалась в пользу «Сельты». Команда выиграла первый тайм 1:0, в начале встречи имела преимущество, но затем всё изменилось, в том числе из-за удаления Борхи Иглесиаса. Красная карточка и гол Эндрика в концовке добавили интриги перед ответной игрой. Мне кажется, что матч во Франции получится достаточно паритетным и борьба будет идти до последних минут.

При этом на ход встречи могут повлиять кадровые потери «Сельты». Уже упомянутый Борха пропустит игру из-за дисквалификации, также не будет Мингесы. Выбор в линии нападения у команды из Виго будет ограничен. Но даже с учётом этих проблем я всё равно жду достаточно равной игры, в которой ни одна из сторон не будет иметь явного преимущества. Такой сценарий вполне может сказаться на количестве жёлтых карточек. Жду плотной и жёсткой борьбы, особенно во втором тайме.

У «Сельты» в мартовских матчах тотал больше 2.5 жёлтой во втором тайме не зашёл только один раз — в игре с «Реалос». В остальных встречах этот показатель стабильно пробивался. У «Лиона» статистика чуть менее однозначная, однако тоже есть уклон в сторону «верховых» значений. Судить матч будет Ирфан Пельто — арбитр, который не даёт много свистков, но при этом достаточно щедр на карточки. Поэтому вариант с жёлтыми во втором тайме здесь выглядит вполне логично», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».