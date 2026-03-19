«Астон Вилла» — «Лилль»: прогноз Александра Елагина на матч Лиги Европы 19 марта

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Лилль».

Ставка: победа «Астон Виллы» и обе забьют за 3.40.

«19 марта, стремясь выйти в четвертьфинал евротурнира третий сезон подряд, английская «Астон Вилла» примет французский «Лилль» на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА. Клуб из Мидлендса имеет небольшое преимущество в один гол после того, как на прошлой неделе во Франции Олли Уоткинс после передачи Эмилиано Буэндии поразил ворота «догов» на 61-й минуте и принёс своей команде победу со счётом 1:0. Этот выигрыш у «Лилля» оказался знаковым событием для испанца Унаи Эмери, который стал пятым тренером в истории «Астон Виллы», одержавшим 100 побед за 181 игру и быстрее всех достигнув этого рубежа.

Один удар в створ и один гол — вот и всё, что потребовалось «Вилле», чтобы обыграть хозяев и одержать восьмую победу в девяти матчах Лиги Европы в этом сезоне (при одном гостевом поражении от скромного нидерландского клуба «Гоу Эхед Иглс») — больше, чем у любой другой команды в этом турнире в нынешнем розыгрыше. Эмери был впечатлён серьёзной игрой своей команды во Франции и теперь намерен сохранить свой 100-процентный рекорд по выходу в 1/4 финала турнира. В четвертьфинале «вилланы» могут встретиться с «Болоньей» или «Ромой». Победа в Лиге Европы может стать альтернативным путём в Лигу чемпионов для «Астон Виллы».

«Вилла» в воскресенье потерпела третье поражение подряд в АПЛ, проиграв 1:3 «Манчестер Юнайтед». После 30 туров команда идёт четвёртой, отставая от манкунианцев на три очка, но опережая «Ливерпуль» на два. При этом дома в Лиге Европы «Астон Вилла» выиграла все четыре матча с общим счётом 8:3, хотя в последних пяти домашних играх во всех турнирах у неё только одна победа.

Спустя два года после поражения в четвертьфинале Лиги конференций от «Астон Виллы» по пенальти «Лилль» рискует снова вылететь от того же соперника. В первом матче французы не реализовали свои моменты, теперь стоит задача отыграть один мяч в гостях. В этом сезоне «Лилль» уже проходил дальше после камбэка против «Црвены Звезды» в Белграде, а также имеет в истории победу на «Вилла Парк» — 2:0 в 2002 году, хотя в целом статистика против английских клубов у команды слабая (три победы за 20 матчей).

«Лилль» в этом розыгрыше Лиги Европы выиграл пять и проиграл шесть матчей, включая две победы на выезде. В чемпионате Франции команда победила «Ренн» 2:1 и идёт пятой, отставая от зоны Лиги чемпионов на три очка. Если «Лилль» пройдёт «Астон Виллу», то впервые в истории выйдет в четвертьфинал Лиги Европы. Мотивации у французов достаточно, поэтому свой гол они точно найдут, но фаворитом этого противостояния всё равно остаются хозяева», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».