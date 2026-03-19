«Астон Вилла» — «Лилль»: прогноз Анатолия Катрича на матч Лиги Европы в Бирмингеме

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Лилль».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 1.63.

«Астон Вилла» Унаи Эмери находится в шаге от четвертьфинала после гостевой победы 1:0. Да, в выходные команда уступила «МЮ», но в еврокубках на «Вилла Парк» бирмингемцы действуют совершенно иначе.

Французскому клубу жизненно необходимо идти вперёд большими силами. Проблема «Лилля» в том, что делать это попросту некому: кадровая ситуация в атаке критическая. На острие выйдет возрастной Жиру, который в одиночку вряд ли сможет переиграть мощную защиту англичан. Хозяева будут играть по счёту, однако наличие Уоткинса и умение команды Эмери пользоваться свободными зонами сыграют ключевую роль. Дома, при родных трибунах, «Астон Вилла» одержит уверенную победу», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».