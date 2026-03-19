Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Астон Вилла» — «Лилль»: прогноз Анатолия Катрича на матч Лиги Европы в Бирмингеме

«Астон Вилла» — «Лилль»: прогноз Анатолия Катрича на матч Лиги Европы в Бирмингеме
Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Астон Вилла» — «Лилль».

Ставка: победа «Астон Виллы» за 1.63.

Лига Европы . 1/8 финала. 2-й матч
19 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Не начался
Лилль
Лилль, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Астон Вилла» Унаи Эмери находится в шаге от четвертьфинала после гостевой победы 1:0. Да, в выходные команда уступила «МЮ», но в еврокубках на «Вилла Парк» бирмингемцы действуют совершенно иначе.

Французскому клубу жизненно необходимо идти вперёд большими силами. Проблема «Лилля» в том, что делать это попросту некому: кадровая ситуация в атаке критическая. На острие выйдет возрастной Жиру, который в одиночку вряд ли сможет переиграть мощную защиту англичан. Хозяева будут играть по счёту, однако наличие Уоткинса и умение команды Эмери пользоваться свободными зонами сыграют ключевую роль. Дома, при родных трибунах, «Астон Вилла» одержит уверенную победу», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

«Астон Вилла» — «Лилль». Магия Эмери сильнее
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android