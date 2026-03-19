Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Минфин предложил перенести рассмотрение законопроекта о запрете ставок должникам на осень

Комментарии

Глава Минфина Антон Силуанов предложил перенести рассмотрение законопроекта о запрете ставок для должников, недееспособных и несовершеннолетних на осень 2026 года, сообщает «Коммерсант». Письмо с этой просьбой направили в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Этот документ внесли в Госдуму ещё в 2024 году. Она предполагает запрет на заключение пари с гражданами, участвующими в исполнительных производствах (в том числе по алиментам), а также с недееспособными лицами. Отдельно предлагается закрепить запрет не только на участие, но и на приём ставок от несовершеннолетних.

По словам экспертов, рассмотрение законопроекта затормозилось из-за позиции рынка. По оценке ЕРАИ, новые ограничения могут привести к потере до 40% аудитории букмекеров, поскольку значительная часть игроков имеет долговые обязательства.

Минфин предлагает перенести рассмотрение из-за необходимости доработки инфраструктуры и жалоб бизнеса на потенциальные потери. Для проверки клиентов букмекерам потребуется подключение к базам Соцфонда и ФССП, что может стоить до 150-200 млн рублей в год на оператора.

Что принесёт легализация онлайн-казино в России? Большие деньги, но и риски
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android