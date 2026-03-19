«Рома» — «Болонья»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру Лиги Европы в Италии

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Рома» — «Болонья».

Ставка: тотал «Ромы» меньше 1.5 за 1.75.

«Сразу скажу, что первый матч между ними закончился вничью 1:1. Забитыми голами команды обменялись во втором тайме. На мяч, забитый чемпионом Европы, трёхкратным чемпионом Италии, легендой «Ювентуса» Федерико Бернардески, «Рома» ответила голом победителя Лиги конференций Лоренцо Пеллегрини. Ничья в Болонье читалась.

«Рома» на выезде показывает не лучшие результаты. Игры на своём поле у них складываются намного лучше. В 2026 году римляне провели семь матчей. Четыре победы и, внимание, все четыре победы были одержаны всухую: 10 января – над «Сассуоло» 2:0, 22 января – над «Штутгартом» в ЛЕ 2:0, 9 февраля – над «Кальяри» 2:0 и 22 февраля – над «Кремонезе» 3:0. Были ещё две ничьих — с «Миланом» (1:1) и «Юве» 1 марта (3:3). Уверен, что игроки, руководство и, конечно же, болельщики были очень расстроены ничейному исходу с «Ювентусом», ведь «Рома» вела в два мяча за 15 минут до конца, да ещё и пропустила третий мяч на 90+3-й минуте. Немного статистики: «Рома» в семи домашних матчах дважды забила три гола, четырежды два гола и лишь раз – один гол.

И вроде бы напрашивается вариант с тоталом «Ромы» больше 1.5, но я предложу наоборот. «Рома» забьёт меньше двух. Объясняю. Это кубковый матч, ответный. Первый закончился вничью. Соперник в последнее время здорово играет на выезде, в пяти последних встречах, внимание, пять побед. И посмотрите на счета: 29 февраля – с «Маккаби» Тель-Авив 3:0, 15 февраля – с «Торино» 2:1, 19 февраля – с «Бранном» в ЛЕ 1:0, 2 марта – с «Пизой» 1:0 и 15 марта – с «Сассуоло» 1:0. Но это моё личное мнение, а решать вам, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».