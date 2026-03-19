«Северсталь» — «Авангард»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Северсталь» — «Авангард».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.07.

19 марта 2026, четверг. 19:00 МСК
«Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов стал новым рекордсменом КХЛ по набранным очкам среди защитников за один регулярный чемпионат. После ассиста в матче с минским «Динамо» на его счету 66 (23+43) результативных очков. Он побил казавшийся вечным рекорд Криса Ли и по праву может считаться одним из лучших защитников в истории лиги. Во многом благодаря игре Шарипзянова омичи гарантировали себе второе место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата — соперником «Авангарда» в первом раунде плей-офф станет «Нефтехимик».

В отличие от омичей, «Северсталь» ещё не знает соперника по плей-офф и до последнего продолжит заочную борьбу с минским «Динамо» за вторую строчку в Западной конференции. В последней игре череповчане обыграли дома «Ак Барс», но из-за того, что минчане набрали одно очко во встрече с «Авангардом» (3:4 ОТ), череповчане вновь опустились на третье место. Несмотря на то что «Северсталь» точно закончит регулярный чемпионат в топ-3 своей конференции, не вижу больших перспектив у команды Андрея Козырева в борьбе за Кубок Гагарина.

Хоккей череповчане показывают зрелищный, но больше подходит под регулярку, а в плей-офф команде не хватает жёсткости. Это показали и два предыдущих сезона, когда команда вылетала в первом раунде без особых шансов. Несмотря на отсутствие мотивации, омичи играют основным составом, так что лёгкой победы хозяевам не видать. Жду результативный матч», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

