Букмекер потерял 60 млн рублей по ставкам на матч ЛЧ «Барселона» — «Ньюкасл»

Вчера в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» разгромила «Ньюкасл» со счетом 7:2. Эта встреча оказалась суперуспешной не только для команды Ханс-Дитера Флика, но и для клиентов букмекерской компании PARI, которые в сумме получили около 60 000 000 рублей выигрышей по ставкам на этот матч.

В компании называют «Барселону» одной из любимых команд у игроков на ставках. Победы каталонцев приносят убытки компании и выигрыши для клиентов, а поражения, наоборот, позволяют получить букмекеру мощную прибыль. К тому же каталонцы и сами забивают много, и в обороне небезгрешны. Но игра с «Ньюкаслом» даже на этом фоне выглядит особняком.

Уже к 15-й минуте сыграли ставки тех, кто ставил на то, что обе команды забьют. Тремя минутами позже доехал тотал больше 2.5 гола, а к перерыву «Барса» вела 3:2. Во втором тайме на поле была одна команда — сине-гранатовые отправили в ворота несчастных англичан ещё четыре мяча, уверенно пройдя в четвертьфинал Лиги чемпионов и заодно пробив всевозможные верховые тоталы и минусовые форы.

Так, один из клиентов PARI поставил 2 000 000 рублей на победу «Барселоны» с форой (-1) с коэффициентом 1.90. Его чистый выигрыш составил 1 800 000 рублей. Другой игрок составил экспресс из побед «Барсы» и «Ливерпуля» на сумму 1 490 000 рублей с общим коэффициентом 2.05. На выплату он получил 3 054 500 рублей.