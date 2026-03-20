«Локомотив» — «Металлург»: стал известен фаворит матча КХЛ

20 марта в Ярославле местный «Локомотив» примет магнитогорский «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.40, в то время как победа «Металлурга» оценивается в 6.30. Ничья и овертайм идут за 5.50.

Вместе с тем аналитики ждут «низовой» хоккей. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.71, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.15. Гол на первой минуте оценивается в 11.0.