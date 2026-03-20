Названы шансы «МЮ» победить «Борнмут» в чемпионате Англии

20 марта состоится матч 31-го тура АПЛ «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Виталити» в Борнмуте. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу «МЮ» предлагается с коэффициентом 2.19.

Победа «Борнмута» оценивается коэффициентом 3.13. Ничейный исход можно найти в линии за 3.84.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.52, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.53.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.47. Гол в каждом тайме доступен за 1.50.