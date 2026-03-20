«Динамо» Москва — «Ак Барс»: букмекеры определили фаворита

20 марта в Москве местное «Динамо» примет казанский «Ак Барс». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Заключительный матч регулярки для команд — у москвичей получилась очень нервная концовка, борьба за посев и домашний лёд с ЦСКА, а казанцы уже с третьего места конференции никуда не денутся.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.35, в то время как победа «Ак Барса» оценивается в 2.65. Ничья и овертайм идут за 4.00.

Вместе с тем аналитики не ожидают результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.65, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.20. Гол на первой минуте оценивается в 11.0.