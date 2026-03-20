«Салават Юлаев» — «Сочи»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Уфе

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Сочи».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.13.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 марта 2026, пятница. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

«В этой паре в сезоне уже было три матча, и они получились довольно разными по сюжету. В Уфе «Салават Юлаев» выиграл 3:1, в ноябре неожиданно уступил в Сочи 1:2, в январе же всё-таки взял реванш на выезде — 2:1. То есть южане уже показывали, что именно с этим соперником умеют цепляться и делать матч неприятным для фаворита.

Но сейчас важен уже немного другой контекст. Это последний матч регулярного чемпионата для обеих команд, и глобальные турнирные задачи здесь уже решены. А значит, игра во многом может получиться более свободной по настроению, без сверхзажатости и без ощущения, что любая ошибка — катастрофа. В таких матчах нередко выходит просто хоккей, где команды чуть больше думают про атаку, про комбинации и про то, чтобы порадовать болельщиков перед плей-офф и отпуском.

Плюс есть ещё один важный момент — у «Салавата» вполне вероятна ротация состава. И это тоже скорее в пользу более открытого сценария. Когда выходят свежие или менее заигранные ребята, матч часто становится менее структурным и более событийным. К тому же есть ощущение, что Семён Вязовой может получить отдых, а это тоже добавляет аргументов в пользу голов.

«Сочи» сейчас выглядит неровно, но свои моменты команда всё равно находит. «Салават Юлаев» дома почти наверняка тоже без шайб не останется. И вот как раз в таком матче, где нет уже тяжёлого турнирного давления, а есть пространство для ротации и более живого хоккея, «верх» смотрится вполне рабочим.

Жду игру без излишней зажатости, с моментами в обе стороны и с более открытым рисунком, чем бывает в матчах, где на кону всё. Для такого сценария тотал выглядит очень логично», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».