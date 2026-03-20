«Динамо» Мн — «Автомобилист»: прогноз Артура Хайруллина на игру регулярного чемпионата КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Динамо» Минск — «Автомобилист».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.18.

«13 игроков основного состава «Автомобилиста» не полетели в Минск на матч с «Динамо». Из игроков основы в игре примут участие защитники Зборовский и Юдин, а также нападающие Кизимов, Хрипунов, Горбунов и Спронг. Мотивация последнего понятна — ему нужно забивать и попадать в топ-3 снайперов регулярки, чтобы выбить бонус.

Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв побил рекорд КХЛ по количеству блокированных бросков за один регулярный чемпионат (200). Воробьёв превзошел прошлогодний результат Алексея Василевского, который сделал 199 блоков. Улучшить свой результат Воробьёву уже не удастся — он не сыграет в заключительном матче. Но ценность игрока для команды очень велика.

Для минчан матч мог стать принципиальным и важным, но «Северсталь» проиграла в основное время дома «Авангарду» — это гарантировало команде Дмитрия Квартальнова второе место в Западной конференции. А значит, тренерский штаб вполне может дать передышку лидерам и выпустить больше молодых игроков.

Учитывая, что у обеих команд не будет большой турнирной мотивации, жду результативный матч. «Автомобилист» традиционно играет дисциплинированно, но от молодых хоккеистов сложно ждать строгой игры», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».