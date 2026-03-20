Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Мн — «Автомобилист»: прогноз Артура Хайруллина на игру регулярного чемпионата КХЛ

Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч «Динамо» Минск — «Автомобилист».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.18.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 марта 2026, пятница. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«13 игроков основного состава «Автомобилиста» не полетели в Минск на матч с «Динамо». Из игроков основы в игре примут участие защитники Зборовский и Юдин, а также нападающие Кизимов, Хрипунов, Горбунов и Спронг. Мотивация последнего понятна — ему нужно забивать и попадать в топ-3 снайперов регулярки, чтобы выбить бонус.

Защитник «Автомобилиста» Кирилл Воробьёв побил рекорд КХЛ по количеству блокированных бросков за один регулярный чемпионат (200). Воробьёв превзошел прошлогодний результат Алексея Василевского, который сделал 199 блоков. Улучшить свой результат Воробьёву уже не удастся — он не сыграет в заключительном матче. Но ценность игрока для команды очень велика.

Для минчан матч мог стать принципиальным и важным, но «Северсталь» проиграла в основное время дома «Авангарду» — это гарантировало команде Дмитрия Квартальнова второе место в Западной конференции. А значит, тренерский штаб вполне может дать передышку лидерам и выпустить больше молодых игроков.

Учитывая, что у обеих команд не будет большой турнирной мотивации, жду результативный матч. «Автомобилист» традиционно играет дисциплинированно, но от молодых хоккеистов сложно ждать строгой игры», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

Заключительные матчи регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android