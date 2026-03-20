«Спартак» — «Нефтехимик»: прогноз Романа Габдрафикова на игру КХЛ в Москве

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Спартак» — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Спартака» и ТБ 5.5 за 2.90.

«В этом сезоне команды играли один раз, и тогда «Нефтехимик» дома довольно жёстко засушил «Спартак» — 2:0. По той игре красно-белые много двигались, перебросали соперника и создавали моменты, но всё упёрлось в реализацию и в Филиппа Долганова. Нижнекамск тогда вытерпел стартовое давление, перехватил инициативу и очень хладнокровно наказал за ошибки.

Но сейчас у матча совсем другой контекст. Для «Нефтехимика» всё уже предельно понятно: впереди серия с «Авангардом», даты известны, соперник известен, и мысли команды Игоря Гришина так или иначе уже начинают жить в плей-офф. А вот у «Спартака» фон нервный и резкий. История с расторжением контракта Ружички — это слишком серьёзная вещь, чтобы делать вид, будто ничего не произошло. 40 очков за сезон просто так не вырезают. Если клуб пошёл на такой шаг, значит, проблема действительно зашла глубоко. И, как правильно прозвучало и от Жамнова, и от Миронова, здесь уже история про то, что интересы команды важнее личных амбиций.

Иногда такие ситуации ломают команду, а иногда — наоборот, собирают её в кулак. Мне кажется, здесь ближе второй вариант. Особенно с учётом того, что это заключительный матч регулярки, домашняя игра, и «Спартаку» важно хотя бы эмоционально правильно закрыть этот этап сезона. Даже если расклады по таблице уже могут не дать подняться выше, красно-белым точно нужен матч, после которого они почувствуют под ногами хоть какую-то опору перед плей-офф.

Чего я жду от встречи? Жду, что «Спартак» сыграет с правильной злостью и постарается не просто победить, а сделать это ярко. «Нефтехимик» без моментов тоже не останется, поэтому вариант через «низ» мне здесь не нравится», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».