«Локомотив» — «Металлург»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ в Ярославле

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Металлург».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 марта 2026, пятница. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Невероятная вывеска перед началом самого плей-офф. Как будто в офисе КХЛ, когда составляли календарь, специально поставили именно эту встречу последней для обеих команд в регулярном чемпионате. Формально даже поминутно данный матч может оказаться последним в регулярке, особенно если коллективы отправятся в овертайм.

Ярославцы, в целом, провели достаточно успешный сезон в рамках гладкого чемпионата — первое место в Западной конференции и третье место в общей таблице. Мотивации на последний матч с турнирной точки зрения у обеих команд не имеется, потому что «Металлург» уже выиграл Кубок Континента, а «Локомотив» уже решил все свои вопросы, касающиеся всех разборок за место под солнцем. Железнодорожникам и «Металлургу» нужно в первую очередь искать мотивацию в демонстрации своей силы. Вполне же может быть такое, что коллективы встретятся в следующий раз в финале Кубка Гагарина? Согласитесь, вариант очевидно выглядит реальным.

Так что ярославцам и магнитогорцам в пятницу, кроме тренировки матча из разряда на вылет, нужно показать себя друг другу. Нет, не раскрыться перед соперником, а оставить нерешённые вопросы на потенциальный финал. До него и «Металлург», и «Локомотив» никак по регламенту не сойдутся между собой. В такой встрече не жду много голов. Всё-таки перед плей-офф важно понять, чего ты стоишь», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».