«Динамо» М — «Ак Барс»: прогноз Владимира Гучека на встречу КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» М — «Ак Барс».

«В последний день регулярного чемпионата решается судьба итоговых мест в таблице Западной конференции. «Динамо» может оказаться как на пятой строчке, так и на седьмой. Потенциально соперник, на которого сейчас выходят бело-голубые — это череповецкая «Северсталь». Наверное, именно череповчане являются самым удобным оппонентом для «Динамо» в первом раунде, их хотят заполучить абсолютно все из второй четвёрки Западной конференции. «Динамо» достаточно набрать одно очко, что быть пятой командой в своём географическом турнире по итогам регулярного чемпионата.

Но захочет ли «Динамо» встречаться с ЦСКА? А зачем это нужно «Динамо»? Если оно упадёт на седьмую строчку, то попадёт к Минску. Да, там будет нелегко, и даже одноклубники из Беларуси будут являться фаворитами серии, однако там есть шансы проявить себя, Минск не будет закрываться так, как это делает коллектив Никитина.

«Ак Барс» все свои вопросы решил. Он на 100% будет третьим и никуда не денется с этой строчки. Гатиятулин захочет сыграть сдержанно и в стиле плей-офф. Однако мотивации именно выиграть эту встречу будто у Казани больше, чем у «Динамо».

Всякое может произойти в этой встрече. Не хочу предсказывать результат. Уверен только в том, что заброшенных шайб будет крайне мало. Никто никуда торопиться не будет. Нужно же ещё и на промежуточные результаты других матчей посматривать», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».