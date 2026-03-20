СКА — «Шанхайские Драконы»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ в Санкт-Петербурге

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Шанхайские Драконы».

Ставка: ТБ 5.5 за 2.08.

«Шанхай» проиграл шесть матчей подряд, а в ближайшее время клуб ожидают серьёзные изменения. По моей информации, новым генеральным менеджером «драконов» станет иностранец, а действующий игрок команды Илья Каблуков станет его ассистентом по российскому рынку. Руководство «Шанхая» ведёт поиски нового генерального менеджера в Северной Америке. Также главный тренер Митч Лав будет принимать участие в комплектовании тренерского штаба на следующий сезон.

Говорят, что новый генменеджер — канадец-франкофон, он прилетал в Шанхай на вынесенные матчи клуба. Но пока есть риск, что и его, и Каблукова не согласует высшее руководство «драконов». При этом клуб нацелился на очень приличных свободных агентов на российском рынке — слышал фамилии Гусева и Барабанова. Не уверен, что они в итоге подпишутся именно там, но намерения серьёзные.

СКА занимает седьмое место в Западной конференции, но победа в предстоящем матче может помочь армейцам подняться выше в турнирной таблице. Правда, петербуржцы проиграли два матча подряд и подходят к плей-офф далеко не в лучшем состоянии. Но в предстоящей встрече жду результативный хоккей. Думаю, увидим минимум шесть заброшенных шайб здесь», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».