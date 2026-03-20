«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Александра Елагина на игру АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед».

Ставка: 2-3 гола в матче за 2.16.

«В пятницу вечером матчем в Борнмуте хозяева будут принимать «Манчестер Юнайтед», стартует 31-й тур английской Премьер-лиги. Этот тур выйдет усечённым, всего из восьми встреч, из-за воскресного финала Кубка лиги (22 марта) между «Арсеналом» и «Манчестер Сити».

«Манчестер Юнайтед» может воспользоваться ситуацией и вплотную подобраться к «Сити», идущему на втором месте с 61 очком. У «Юнайтед» пока на семь меньше. «Красные дьяволы» великолепно выступают под руководством Майкла Кэррика, с которым набрали 22 очка из 27 возможных, одержав семь побед и по одному разу сыграв вничью и уступив. В этих девяти встречах команда Кэррика забила 18 мячей и пропустила девять, проведя в том числе три матча «на ноль». С прежним тренером португальцем Рубеном Аморимом в этом сезоне «Юнайтед» за 20 матчей АПЛ и один в Кубке Англии сумел сыграть «на ноль» только однажды. Аморим оставил команду на седьмом месте с 32 очками, Каррик поднял её на третье, присовокупив 22 очка.

«Борнмут» замыкает первую десятку, набрав 41 очко. Год назад после 30 игр «вишни» тоже шли на 10-м месте, набрав на три очка больше. Сегодняшний результат «вишен» более ценен, нежели прошлогодний: ведь накануне нынешнего сезона команда Андони Ираолы потеряла фактически всю оборону. По сути, Ираола, приведший в прошлом сезоне «Борнмут» к его лучшему в истории результату в Премьер-лиге (девятое итоговое место с 56 очками), создал новую команду, которая, судя по сегодняшним выступлениям, мало чем уступает прошлогодней.

Для «Манчестер Юнайтед» «Борнмут» за последние годы превратился в очень сложного соперника. Достаточно сказать, что манкунианцы не могут выиграть у южан уже на протяжении пяти матчей кряду. В текущем сезоне соперники встречались в 16-м туре на «Олд Траффорд» 15 декабря и выдали суперголевую ничью, завершившуюся с хоккейным счётом 4:4. В последний раз «красные дьяволы» побеждали «Борнмут» в сезоне-2022/2023 в 37-м туре 20 мая 2023 года 1:0. Этот победный мяч забил на девятой минуте бразилец Каземиро.

Матч 20 марта предвосхищается очень непростым для обеих команд. Про «Юнайтед» мы подробно поговорили выше. О «Борнмуте» следует добавить важную информацию: команда Ираолы не знает поражений в Премьер-лиге уже на протяжении 10 встреч подряд (четыре победы и шесть ничьих, причём в четырёх последних играх — 0:0, 1:1, 0:0, 0:0). Таким образом, игра ожидается примерно равной, а значит, мы можем увидеть классические два или три забитых мяча», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».