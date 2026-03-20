«Борнмут» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз Анатолия Катрича на игру АПЛ
Поделиться
Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Борнмут» — «Манчестер Юнайтед».
Ставка: победа «МЮ» за 2.14.
Англия — Премьер-лига . 31-й тур
20 марта 2026, пятница. 23:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Манчестер Юнайтед» не имеет права терять очки в матчах с середняками, если рассчитывает сохранить место в зоне Лиги чемпионов. «Борнмут», несмотря на фактор домашнего поля, считается аутсайдером и находится не в самой лучше форме — четыре ничьи подряд при ужасающей реализации моментов. Без Семеньо они стали слишком предсказуемы в атаке и полностью растеряли ту дерзость, которая приносила им громкие победы ранее.
«Красные дьяволы» обладают гораздо более сильными исполнителями, способными решить исход за счёт индивидуального мастерства. Ставлю на их победу», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».
Комментарии
- 20 марта 2026
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:12
-
07:11
-
06:09
- 19 марта 2026
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:09
-
08:06
-
07:04
-
06:11
-
05:52
-
05:27
- 18 марта 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:30
-
12:00