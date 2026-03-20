«РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру Бундеслиги

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм».

Ставка: «Хоффенхайм» не проиграет и ТБ 3.5 за 4.00.

«Встречаются команды, которые борются за право участвовать в Лиге чемпионов сезона-2026/2027: «РБ Лейпциг» (пятое место, 47 очков) и «Хоффенхайм» (третье место и 50 очков). Хочу сказать, что обеим командам уже можно поставить хорошую оценку за этот сезон. Ведь в прошлом оба клуба заняли места ниже шестого и не попали в список для участия в еврокубках. «Хоффенхайм» вообще чуть не вылетел во вторую лигу.

А в этом показывает просто великолепный результат. Команда набрала 25 очков дома и 25 — на выезде. Это для информации. Также стоит отметить победу «Хоффенхайма» в игре первого круга, 3:1. В 2026 году гости провели 11 матчей. Проиграли два. «Баварии», что неудивительно, и неожиданно на своём поле «Санкт-Паули» 0:1 при полном преимуществе по всем статистическим данным. Но, как говорится, мяч не шёл в ворота. Также было две ничьих и семь побед. У «РБ Лейпциг» результаты немного хуже: три поражения, три ничьих и пять побед.

Перейдем к прогнозу. Считаю, что гости не проиграют. При этом я выберу более рискованный прогноз, комбинированный — «Хоффенхайм» не проиграет и тотал больше 3.5. Обе команды, конечно же, забьют, и есть предположение, что счёт может быть такой же, как и в матче первого круга (3:1), а может быть и ничья 2:2. Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».