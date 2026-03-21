Названы шансы ЦСКА прервать серию из четырёх поражений в РПЛ

21 марта в матче 22-го тура РПЛ встретятся ЦСКА и «Динамо» Махачкала. Игра пройдёт на «ВЭБ Арене» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

ЦСКА проиграл четыре матча чемпионата России подряд, опустившись на пятую строчку.

Букмекеры считают фаворитом ЦСКА. Сделать ставку на победу армейцев предлагается с коэффициентом 1.51, в то время как победа махачкалинского «Динамо» оценивается коэффициентом 8.45. Ничейный исход можно найти в линии за 4.28.

При этом аналитики ждут не самый результативный матч. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 1.67, а тотал больше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.26.