Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» победить «Брайтон» в АПЛ

21 марта состоится матч 31-го тура АПЛ «Брайтон» — «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Американ Экспресс» в Брайтон-энд-Хов. Стартовый свисток запланирован на 15:30 мск.

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.14. Победа «Брайтона» оценивается коэффициентом 3.22. Ничейный исход можно найти в линии за 3.84.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.45, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.57.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.49.